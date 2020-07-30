2020/07/30 | 00:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيع لوحة بأكثر من 18 مليون دولار لرسام هولندي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 00:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيع لوحة بأكثر من 18 مليون دولار لرسام هولندي) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيع لوحة بأكثر من 18 مليون دولار لرسام هولندي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).