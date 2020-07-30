مسلحون يغتالون مدير اعلام صحة ميسان

2020/07/30 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

تعرض مدير اعلام دائرة صحة ميسان محمد قاسم الكناني لعملية أغتيال من قبل مجهولين يستقلون دراجه نارية من سلاح كاتم الصوت وحالياً داخل صالة العمليات ...

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بغداد اليوم - ديالى

كشف مصدر امني في ديالى، الاربعاء، بان قوة امنية خاصة انسحبت بشكل مفاجئ من ناحية شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "قوة من الرد السريع مرابطة في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) انسحبت بش

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر عسكري، الأربعاء، 29 تموز، 2020، بتسمية ثلاثة قادة جدد لعمليات البصرة ونينوى والفرقة 14 من الجيش العراقي.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم حسم تعيين ثلاثة قادة جدد لقيادات عمليات البصرة ونينوى والفرقة 14 في

بغداد اليوم- بغداد

نعى القيادي في التيار الصدري، ورئيس لجنة الامن والدفاع النيابية السابق، حاكم الزاملي، الأربعاء، 29 تموز، 2020، مقتل العميد الركن أحمد اللامي في الانبار، مبينا أن عدم المعالجة والاعتماد على التصريحات يبعث برسالة اطمئنان للإرهاب ف

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