دعوة لحكامنا لقراءة مونتسكيو - محمد زكريا توفيق

2020/07/30 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق "كتاب روح القوانين لمونتسكيو، ينبغي أن يكون كتاب الصلوات اليومية للملوك."كاثرين الكبرى هذه دعوة لحكامنا لقراءة مونتسكيو وخصوصا كتاب "روح القوانين" الصادر عام 1748م.



وهو من أعظم الكتب التي ظهرت في عصر الأنوار قبل الثورة الفرنسية.



الكتاب هو ثمرة عمر كامل، كتب بعد أربعين عاما من الجهد والتجربة والخبرة والمعاناة.



مبدأ فصل السلطات، يعمل به في معظم دساتير العالم اليوم، ويذكر في بلاد ......





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