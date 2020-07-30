الفياض: حكومة الكاظمي داعمة وساندة لوجود وبقاء الحشد الشعبي

2020/07/30 | 00:52 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، الاربعاء، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي داعمة وساندة لوجود وبقاء الحشد الشعبي....

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