2020/07/30 | 01:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرباط – عبدالحق بن رحمون استفاد 1446 شخصا من العفو الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 21 لعيد الجلوس على العرش، منهم المعتقلين، ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة. وفي هذا الاطار، كشفت مصادر متطابقة أن عدة أسر من معتقلي حراك الريف، عبرت عن فرحتها باستفادة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب :شمول معتقلين لحراك الريف من العفو الملكي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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