المغرب :شمول معتقلين لحراك الريف من العفو الملكي

2020/07/30 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون استفاد‭ ‬1446‭ ‬شخصا‭ ‬من‭ ‬العفو‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬بمناسبة‭ ‬الذكرى‭ ‬21‭ ‬لعيد‭ ‬الجلوس‭ ‬على‭ ‬العرش،‭ ‬منهم‭ ‬المعتقلين،‭ ‬ومنهم‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬سراح،‭ ‬المحكوم‭ ‬عليهم‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مختلف‭ ‬محاكم‭ ‬المملكة‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار،‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬متطابقة‭ ‬أن‭ ‬عدة‭ ‬أسر‭ ‬من‭ ‬معتقلي‭ ‬حراك‭ ‬الريف،‭ ‬عبرت‭ ‬عن‭ ‬فرحتها‭ ‬باستفادة‭ […]

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