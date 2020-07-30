معنى التَّقشُف

2020/07/30 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالحق بن رحمون لمواطنون‭ ‬العرب‭ ‬والمغاربة‭ ‬يعرفون‭ ‬جيدا‭ ‬معنى‭ ‬التقشف‭ ‬لأنهم‭ ‬عاشوه‭ ‬وكابدوه‭ ‬ولم‭ ‬يسمعوا‭ ‬به‭ ‬،‭ ‬لأنهم‭ ‬عانوا‭ ‬منه‭ ‬عدة‭ ‬محن‭ ‬،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬جراحها‭ ‬لم‭ ‬تندمل‭.‬ التقشف‭ ‬القديم‭ ..‬من‭ ‬إبريق‭ ‬شاي‭ ‬واحد‭ ‬ممكن‭ ‬تصنع‭ ‬منه‭ ‬ثلاثة‭ ‬أباريق‭ ‬شاي‭.‬ التقشف‭..‬صاحب‭ ‬مقهى‭ ‬من‭ ‬حفنة‭ ‬قهوة‭ ‬مطحونة،‭ ‬يصنع‭ ‬منها‭ ‬عدة‭ ‬كؤوس‭ ‬للقهوة‭ ‬المعصورة‭.‬ التقشف‭..[…]

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