الحبس 3 سنوات لفتاة تيك توك جديدة في مصر أدينت بـ (التحريض على الفسق)

2020/07/30 | 01:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭, ‬29‭-‬7‭-‬2020‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قضت‭ ‬محكمة‭ ‬مصرية‭ ‬الأربعاء‭ ‬بالحبس‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ ‬على‭ ‬منار‭ ‬سامي،‭ ‬إحدى‭ ‬الفتيات‭ ‬المؤثرات‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ “‬تيك‭ ‬توك‭”‬،‭ ‬لادانتها‭ ‬بـ‭”‬التحريض‭ ‬على‭ ‬الفطسق‭”‬،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤول‭ ‬قضائي‭.‬ وقال‭ ‬المسؤول‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ “‬محكمة‭ ‬طنطا‭ ‬الاقتصادية‭ ‬عاقبت‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬منار‭ ‬سامى‭ ‬فتاة‭ ‬التيك‭ ‬توك‭ ‬بالحبس‭ ‬3‭ ‬سنوات‭ […]

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