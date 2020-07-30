قيادات عسكرية جديدة للموصل والبصرة وضبط لصوص أراضي الدولة في كركوك

2020/07/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬بغداد‭ -‬الزمان‭ ‬ افاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬الاربعاء،‭ ‬عن‭ ‬صدور‭ ‬امر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي،‭ ‬بتكليف‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬عبدالله‭ ‬رمضان‭ ‬الجبوري‭ ‬بمنصب‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬الرابعة‭ ‬عشر،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكليف‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬اسماعيل‭ ‬المحلاوي‭ ‬بمنصب‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬نينوى‭.‬وتم‭ ‬تعيين‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬اكرم‭ ‬صدام‭ ‬قائدا‭ ‬لعمليات‭ ‬البصرة‭ .‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬محلي،‭ ‬انه‭ […]

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