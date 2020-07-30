2020/07/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬درعا‭ – ‬واشنطن‭ – ‬الزمان‭ ‬ قتل‭ ‬رئيس‭ ‬مفرزة‭ ‬الأمن‭ ‬العسكري ‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬سحم‭ ‬الجولان‭ ‬بريف‭ ‬درعا‭ ‬الغربي،‭ ‬نتيجة‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬مباشر‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مجهولين،‭ ‬حسب‭ ‬مراسل‭ ‬عنب‭ ‬بلدي‭ ‬في‭ ‬درعا، الأربعاء‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬تموز‭.‬وقال‭ ‬خليل‭ ‬الموسى‭ ‬مدير‭ ‬مكتب‭ ‬إعلام‭ ‬“الدفاع‭ ‬الوطني”‭ ‬في‭ ‬درعا‭ ‬عبر‭ ‬فسيبوك‭ ‬إن‭ ‬شريف‭ ‬النزال‭ ‬قتل،‭ ‬فيما‭ ‬أصيب‭ ‬مرافقه‭ ‬بجروح‭.[…]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عقوبات أمريكية على نجل الأسد واغتيالات متصاعدة في درعا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عقوبات أمريكية على نجل الأسد واغتيالات متصاعدة في درعا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).