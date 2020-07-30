بدء مناسك الحج بعدد محدود في مكة مع تشديد الضوابط الصحية

2020/07/30 | 01:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكة‭ ‬المكرمة‭- ‬الزمان‭ ‬ بدأت‭ ‬مجموعة‭ ‬محدودة‭ ‬الأربعاء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬في‭ ‬مكة‭ ‬المكرمة‭ ‬وسط‭ ‬إجراءات‭ ‬صحية‭ ‬صارمة،‭ ‬فيما‭ ‬أحصت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أعلى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الوفيات‭ ‬اليومية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بفيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬المسجلة‭ ‬منذ‭ ‬شهرين‭ ‬مع‭ ‬نحو‭ ‬1600‭ ‬حالة‭ ‬وفاة‭.‬ وتخشى‭ ‬أوروبا‭ ‬من‭ ‬جهتها،‭ ‬موجة‭ ‬ثانية‭ ‬من‭ ‬فيروس‭ ‬كورونا‭ ‬المستجد‭ ‬الذي‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬نحو‭ ‬660‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ […]

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