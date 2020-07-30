2020/07/30 | 01:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#منصور_الريكان قالت محدثتي بأنك واهنٌ وعليك صبر الراقدين في الظلامْويداك ترتعشان وجهك ناحلٌ وصداك مندثرٌ وتنسى ما الكلامْهامت عيونك ترقب الأحداث قلبك لا يدقْوتعيش من أرقٍ إلى أرقْ ،،،،،،،،يا قبلة العشاق أنت تحترقْصوتك هذى ومسار عشقك واهمٌ في الليل تغفو طافياً بين التودد في الغرامْفمتى تقوم أراك تصبو للقمرْنحتت بوادي عمرك المنبوذ كل الذكرياتْوعليك هم الناحبات في الهجيرْيا غربة ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قالت محدثتي ،،،،،،، - منصور الريكان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قالت محدثتي ،،،،،،، - منصور الريكان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).