مصادر: الكاظمي يعلن نتائج التحقيق في مقتل متظاهرين

2020/07/30 | 03:58 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر العربية، بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيعلن اليوم الخميس نتائج التحقيق حول قتل متظاهرين في ساحة التحرير في المظاهرات الأخيرة.وكان رئيس الوزراء العراقي دعا في اجتماع أمني عقده،

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