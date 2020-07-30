الكاظمي يبحث مع بلاسخارت سبل إنجاح الانتخابات المبكرة

2020/07/30 | 05:18 - المصدر: الصباح

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بغداد / الصباح

شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جنين هينيس بلاسخارت، أمس الأربعاء، على حرص الحكومة على أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة، تلتزم بالمعايير الدولية، وتلبي طموحات وتطلعات الشعب العراقي.



وذكر بيانان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقتهما «الصباح»، أن الكاظمي وبلاسخارت بحثا، خلال اللقاء، التعاون بين العراق والأمم المتحدة، ودعم الاستقرار في البلاد، فضلا عن مناقشة الانتخابات المبكرة، والتحضيرات الجارية لإجرائها، في موعد سيتم الإعلان عنه لاحقا».

وأكد الكاظمي «أهمية ودور الأمم المتحدة في دعم المفوضية المستقلة للانتخابات بالمجالات الفنية والتدريبية»، مبيناً أن «حكومته عازمة على ضمان الدعم اللوجستي لتلك الانتخابات، وتوفير المستلزمات التقنية والبيئة الآمنة والتخصيصات المالية الخاصة لإجرائها». كما جرت خلال اللقاء «مناقشة التظاهرات السلمية، كحق كفله الدستور العراقي، اذ بيّن السيد الكاظمي أن واجب الحكومة ينصب في حماية سلمية التظاهرات والاستجابة الى المطالب المشروعة للمتظاهرين، وهي جادة في إنهاء التحقيقات بشأن هذا الملف».

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