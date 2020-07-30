2020/07/30 | 05:18 - المصدر: الصباح

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بغداد / عمر عبد اللطيف

كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد، عن اجتماع مرتقب بين العراق وتركيا لحسم ملف المياه، مؤكداً امتلاك العراق أوراق ضغط قوية جداً تمكنه من التوصل الى اتفاق مع الجانب التركي.

رشيد قال في تصريح خص به «الصباح: إن «وزارة الموارد المائية ماضية باجراءاتها بخصوص حسم ذلك الملف، وهناك لقاء سيجمع الجانبين لمناقشة هذا الأمر»، معرباً عن ثقته التامة بالحصول على «نتائج إيجابية، بعد أن أصبح الموضوع بيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وليس لدى الوزارة وحدها، أسوة بتركيا وسوريا اللتين وضعتا هذا الملف بيد رئيسي الجمهورية، وكذلك المرشد الاعلى في الجمهورية الايرانية الاسلامية الذي يجعل الاهتمام بهذا الامر استثنائيا.، فضلا عن مايملكه العراق من اوراق اقتصادية وسياسية وفنية..

رشيد، بين ان «هناك أوراق ضغط قوية جداً للتوصل الى اتفاق مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية -لن نعلن عنها في الوقت الحالي- ونحن متيقنون من أنها ستعطينا نتائج إيجابية خلال التفاوض».

وكان رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب سلام الشمري، قد طالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل وفد رفيع المستوى من المتخصصين للتفاوض مع الجانب التركي.

وقال الشمري في تصريح سابق لـ «الصباح»: إن «هذا الوفد المكون من وزارة الموارد المائية وخبراء في مجال المياه إضافة الى لجنة الزراعة في مجلس النواب، يمكن أن يدير المفاوضات لحسم ملف المياه وتأمين حصة العراق، خاصة بعد إضافة الإهوار الى لائحة التراث العالمي، مما يلزم الدول المتشاطئة مع العراق بضرورة تزويده بكمية ثابتة من المياه تضمن المحافظة على تلك البيئة».

وأقر الشمري بوجود خزين مائي يمكن أن يغذي العراق لمدة عامين، إلا أنه أكد «أن هذا الموضوع لا يمنع من التفاوض مع الجانب التركي، وأن يكون هناك استحقاق ثابت من المياه التي تصل الى العراق».

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