لجنة تنفيذ البرنامج الحكومي تطالب بخطط ومشاريع الوزارات

2020/07/30 | 05:18 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / مهند عبد الوهاب

طالبت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، الحكومة بتقديم البرنامج الحكومي الكامل متضمناً مشاريع الوزارات وخططها، وقال عضو اللجنة محمد البلداوي: إن «مجلس النواب ينتظر من الحكومة أن تقدم البرنامج الحكومي بعد أن قدم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخطوط العريضة للمنهاج الحكومي الذي لا يمثل تفاصيل البرنامج الحكومي».

وأضاف البلداوي لـ «الصباح»، إن «تفاصيل البرنامج الحكومى تقع على عاتق الوزارات ومؤسسات الدولة، حيث تطرح رؤيتها لما ستقدمه من إنجازات خلال المرحلة المقبلة», مبيناً ان «لجنته أرسلت كتابا الى جميع وزارات ومؤسسات الدولة بضرورة تقديم برنامجها، وقد تم إرسال بعض من هذه البرامج ولم ترسل أغلب الوزارات برامجها».

ولفت الى أن «على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها أن ترسل برامجها الى مجلس الوزراء، ثم تجمع تلك البرامج وتقدم وترسل في برنامج واحد.

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