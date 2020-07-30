شاهد.. مزارعو البصرة العراقية يبدؤون بجني الرطب من البساتين

2020/07/30 | 07:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة (العالم) 2020.07.29 – بدأ المزارعون في محافظة البصرة جنوبي العراق جني محصول التمر، وهو الموسم السنوي الذي يبدأ فيه التمر بالنضج مع اشتداد حرار...

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