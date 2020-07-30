رأس المال: الفصل الثالث عشر (61) 8) دور الصناعة الكبرى في تثوير المانيفاکتورة والحرفة اليدوية والعمل المنزلي - كارل ماركس

2020/07/30 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كارل_ماركس الآلات والصناعة الكبرى 8) دور الصناعة الكبرى في تثوير المانيفاکتورة والحرفة اليدوية والعمل المنزليج) المانيفاکتورة الحديثةأقدم الآن بضعة أمثلة توضح الملاحظات الواردة أعلاه.



الواقع أن القارئ قد اطلع على أمثلة وفيرة مما أوردناه في الفصل المتعلق بيوم العمل.



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