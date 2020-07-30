مبدعو ومبدعات القدس المحتلة:-إحنا هون- - ماهر الشريف

2020/07/30 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماهر_الشريف هل يُعقل أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي"الجبارة" تخشى أشكال التعبير الأدبي والفني التي يبدعها المقدسيون والمقدسيات، بقدر ما تخشى نضالهم السياسي؟ نعم، هذه هي حقيقة الواقع.



ولذلك، فهي تقوم بإغلاق المؤسسات الثقافية في القدس المحتلة المرخص لها، بصورة دائمة أو لفترات محدودة، كما تقوم بمداهمتها ومصادرة محتوياتها، وباعتقال أو توقيف المبدعين والمبدعات الفلسطينيين، وذلك بذرائع مختلفة، منها أن النشاطات ال ......





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