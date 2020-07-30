المسار- العدد 42 - الحزب الشيوعي السوري - المكتب السياسي

2020/07/30 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الحزب_الشيوعي_السوري_-_المكتب_السياسي العدد /42/- تموزيوليو2020 الافتتاحية:1. الحكم العسكري عند العربكان شيخ الأزهر أحمد الطيب حاضراً في الصف الأول للمنصة التي أعلن من خلالها الفريق عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013، انقلابه العسكري على حكم الرئيس المصري محمد مرسي القادم من جماعة الإخوان المسلمين.



في السنة التي حكم فيها الإخوان المسلمون في القاهرة (منذ 30يونيو2012) كانت وسائل الاعلام الخاصة، المملوكة لرجال ......





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