خبير امني يحذر من نشاط الارهاب في المثلث مابين ديالى وكركوك وصلاح الدين

2020/07/30 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر الخبير الامني علي الوائلي، من عودة نشاط الارهاب في المثلث مابين ديالى وكركوك وصلاح الدين، لافتا الى ان تلك المناطق بحاجة الى عمليات امنية جديدة من دون الاعلان عن موعد انطلاقها.وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “معظم العمليات الامنية التي يتم الاعلان عن موعد انطلاقها تكون عبارة عن اشارة خضراء للارهابيين للتسلل […]

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