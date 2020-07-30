ولاية أسترالية تسجل أكثر من 700 إصابة بكورونا

2020/07/30 | 08:37 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، بأن ولاية فيكتوريا ستعلن عن إصابة أكثر من 700 شخص بـفيروس كورونا بالإضافة إلى 13 حالة وفاة.

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