تحديد مكان فحص كورونا للراغبين بالسفر خارج العراق

2020/07/30 | 08:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية، عن اجراء فحص كورونا المستجد للراغبين بالسفر في المختبر الاستشاري الطبي التابع لدائرة العيادات الطبية الشعبية....

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