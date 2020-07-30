البياتي يحذر من اتخاذ ذرائع لتأجيل اجراء الانتخابات المبكرة

2020/07/30 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص حذر المحلل السياسي كامل البياتي، من تجهيز ذرائع وحجج لتأجيل الانتخابات المبكرة، لافتا الى ان الازمة المالية وجائحة كورونا ستكون أسباب جاهزة لتأجيل الانتخابات.وقال البياتي لـ /المعلومة/، ان “الصمت النيابي وعدم عقد جلسات البرلمان وتأجيل حسم قانون الانتخابات، كلها معطيات تشير الى وجود صفقات مبطنة لتأجيل الانتخابات المبكرة، إضافة الى ان بعض […]

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