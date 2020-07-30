2020/07/30 | 08:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع اقتراب عيد الأضحى.. توصيات وإرشادات من الصحة العالمية للحد من تفشي كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع NRT عربية الإلكتروني بتاريخ: 2020/07/30 | 08:45.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع NRT عربية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مع اقتراب عيد الأضحى.. توصيات وإرشادات من الصحة العالمية للحد من تفشي كورونا) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مع اقتراب عيد الأضحى.. توصيات وإرشادات من الصحة العالمية للحد من تفشي كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).