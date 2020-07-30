الحجاج على صعيد عرفات

2020/07/30 | 08:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقف حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، على صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم.وقضى الحجاج ليلتهم في مشعر منى، بعد قضائهم يوم التروية، وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لموسم حج هذا العام في مسارات منظمة، ما يحقق التباعد بين الحجاج بشكل آمن وصحي، بمرافقة مشرفين، لضمان التقيد بالتعليمات والإجراءات الوقائية.وكانت مناسك الطواف والسعي في […]

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