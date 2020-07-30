السعودية: لا إصابات بكورونا بين الحجاج

2020/07/30 | 08:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالة الصحية للحجاج مطمئنة، وأنه لم تُسجل أي أمراض مؤثرة على الصحة العامة، بما فيها فيروس كورونا.وقال المتحدث في الإيجاز الصحافي اليومي في مكة المكرمة الذي شارك فيه المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، المقدم طلال الشلهوب إن “وزارة الصحة أكملت جاهزيتها لتقديم …

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