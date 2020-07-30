2020/07/30 | 08:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بينت اللجنة المالية النيابية، ان رواتب الموظفين مؤمنة بعد ان صوت البرلمان على قانون الاقتراض، لافتة الى ان الحكومة لن تقدم أي موازنة للعام الجاري كونها ستعاني من عجز يصل الى 60 بالمئة.وقال عضو اللجنة جمال احمد، لـ /المعلومة/، ان “الحكومة لديها أوامر الاقتراض بعد تصويت البرلمان على ذلك، وتستطيع توفير رواتب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة وفق قانون الاقتراض) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة وفق قانون الاقتراض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).