بعد 4 أشهر من التعليق: الكويت تفتح السفر  من جديد وتستثني 7 دول.. تعرف عليها

2020/07/30 | 08:54 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أعلنت دولة الكويت فجر اليوم الخميس، عن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد، بينما حظرت دخول القادمين من 7 دول.وقال حساب التواصل الحكومي على تويتر، “السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من 7 دول”.وحددت الكويت الدول السبعة على النحو الآتي، […]

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