2020/07/30 | 08:54 - المصدر: يس عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق: متابعة أعلنت دولة الكويت فجر اليوم الخميس، عن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر من وإلى البلاد، بينما حظرت دخول القادمين من 7 دول.
وقال حساب التواصل الحكومي على تويتر، “السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من 7 دول”.
وحددت الكويت الدول السبعة على النحو الآتي، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 4 أشهر من التعليق: الكويت تفتح السفر من جديد وتستثني 7 دول.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال حساب التواصل الحكومي على تويتر، “السماح للمواطنين والمقيمين في البلاد من السفر من وإلى دولة الكويت فيما عدا المقيمين القادمين من 7 دول”.
وحددت الكويت الدول السبعة على النحو الآتي، […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد 4 أشهر من التعليق: الكويت تفتح السفر من جديد وتستثني 7 دول.. تعرف عليها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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