العربان ونظرية المؤامرة - ياسين المصري

2020/07/30 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ياسين_المصري الاعتقاد في نظرية المؤامرة يتفشَّى بمستويات مختلفة ولأسباب عديدة في مجتمعات كثيرة من العالم، ولكنه في مجتمعات العربان والمتأسلمين يشكل هاجسًا ثابتًا وأصيلا في ثقافتهم منذ زمن بعيد.



في مقال سابق نشر في هذا الموقع قدمت مقارنة موجزة لهذه النظرية عند الآخرين وعندنا، على الرابط التالي:http://www.ssrcaw.org/ ......





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