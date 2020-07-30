مطالبات بتفعيل الاتفاقية الصينية وابعادها عن التدخل الأميركي 

2020/07/30 | 09:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص مازال الغموض يكتنف الاتفاقية بين بغداد وبكيين التي بدأت بوادر تنفيذها في عهد حكومة عادل عبد المهدي، الا ان هناك تأكيدات نيابية بتدخل اميركا لايقافها وسحب جزء من مبالغها من قبل حكومة الكاظمي، رغم تأكيد اللجنة الاقتصادية بسريان الاتفاقية وعدم ايقافها.وقال النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي لـ /المعلومة/، ان “حكومة الكاظمي […]

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