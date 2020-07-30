ظهور سمكة الشمس على سواحل استراليا

2020/07/30 | 09:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهر في شاطئ أسترالي شهير مخلوقا بحريا نادرا يشبه المخلوقات الفضائية الخيالية تاركا السياح مذهولين.

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