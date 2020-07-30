المرتفع الجوي القابع فوق العراق “يصارع” للحفاظ على شدته.. ومتنبئ يرد على متهميه: هذا ما قصدته بتراجع الحرارة

2020/07/30 | 09:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت خرائط الطقس، عن استمرار المرتفع الجوي القابع فوق اجواء البلاد، لتستمر درجات الحرارة بشكل مقارب مما سجلته مناطق البلاد يوم امس الاربعاء.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، إنه “يستمر تأثير المرتفع الجوي القابع فوق اجواء البلاد ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا وحارا”.وبين انه “ترتفع […]

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