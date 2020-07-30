الرافدين يعلن توزيع رواتب التربية في المحافظات

2020/07/30 | 09:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن مباشرة فروعه باستئناف الدوام الرسمي لغرض استكمال صرف رواتب الموظفين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم صرف رواتب تربية البصرة و كركوك والأنبار وصلاح الدين والنجف”.وأضاف البيان، أن “العمل متواصل لإنجاز صرف كافة رواتب الموظفين قبل عيد الأضحى”.انتهى/25

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