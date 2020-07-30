الهيأة الوطنية تحدد مدة إنجاز معاملة التقاعد الواحدة : أنهينا 50 ألفاً !

2020/07/30 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف رئيس هيأة التقاعد الوطنية اياد محمود عن إنجاز 50 ألف معاملة تقاعدية لغاية الآن من أصل 260 ألف معاملة.وقال محمود رداً على سؤال برلماني إن الهيأة أنجزت 50 ألف معاملة تقاعدية من 260 ألف معاملة أي بنسبة إنجاز قدرها 19,2%”.وأشار إلى وجود مشاكل في تمويل المكافآت التقاعدية للمتقاعدين المدنيين، […]

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