الرافدين يعلن المباشرة بتوزيع رواتب فئة جديدة

2020/07/30 | 09:18 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مصرف الرافدين يباشر بتوزيع رواتب التربية في المحافظات يتبع..

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