2020/07/30 | 10:41 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن ضوابط التعيينات لخريجي الكليات الطبية ستعلن بعد عيد الاضحى المبارك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الاعلان عن ضوابط التعيينات بعد عيد الاضحى) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: الاعلان عن ضوابط التعيينات بعد عيد الاضحى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).