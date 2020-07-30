اليابان: حل لغز “سفن الأشباح” الكورية الشمالية المليئة بالجثث

2020/07/30 | 10:45 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشفت إحدى المنظمات غير الحكومية أن “سفن الأشباح” الكورية الشمالية التي تصل سواحل اليابان محملة بالجثث، هي سفن صيد قديمة تم إخراجها من المياه بواسطة أسطول صيد “مظلم”.واستخدمت منظمة Global Fishing Watch تقنيات الأقمار الصناعية لتحليل حركة الملاحة البحرية في شمال شرق آسيا في 2017 و2018، واكتشفت أن المئات من […]

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