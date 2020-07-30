هل يتكاثر أو يموت “كورونا” في الماء؟ .. دراسة روسية تجيب

2020/07/30 | 10:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أجرت الهيأة الفيدرالية الروسية لحماية حقوق المستهلك دراسة حول علاقة فيروس كورونا المستجد مع الماء.ووجد الباحثون في مركز فيكتور الروسي أن الفيروس يمكن أن يبقى حياً في الماء الخالي من الكلور وفي ماء البحر، لكنه لا يتكاثر فيهما.كما أشارت الدراسة إلى أن الماء المغلي يؤدي إلى تدمير كامل لكوفيد – […]

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