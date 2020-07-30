محتجون ينصبون سرادق الاعتصام أمام وزارة الكهرباء بسبب تردي الطاقة

2020/07/30 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادشرع العديد من المتظاهرين، اليوم الخميس، باعتصام مفتوح امام مبنى وزارة الكهرباء، احتجاجا على سوء الخدمة.وقال مراسل (بغداد اليوم)، "المتظاهرين باشروا بنصب سرادق الاعتصام امام مبنى وزارة الكهرباء في العاصمة بغداد، احتجاجا على سوء الخدمة التي تقدمها الوزارة منذ سنين، وخصوصا في فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعا حادا بدرجات الحرارة".

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بغداد اليوم- ديالى

خرج العشرات من اهالي دور مندلي في قضاء بلدروز الواقع شرق محافظة ديالى، اليوم الخميس، بتظاهرة غاضبة، قاطعين احدى الطرق الحيوية احتجاجا على سوء الخدمات.

وقال احد المتظاهرين لـ( بغداد اليوم)،ان "العشرات من اهالي منطقة

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس، أن نهاية الاسبوع الجاري سيشهد انخفاضاً طفيفاً بدرجات الحرارة.

وقال مدير اعلام الانواء الجوية، عامر الجابري لوكالة الانباء العراقية (واع): إن"البلاد

بغداد اليوم- متابعة

قررت سلطات كوريا الجنوبية، إجلاء 70 عاملاً كورياً من العراق، على متن طائرة مستأجرة، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقال مدير قسم التخطيط الاستراتيجي بالمقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة"سون يونغ-ريه"،: "م

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