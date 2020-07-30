الخزعلي يتحدث عن امتلاكه وثائق تثبت ادانة طرفين بالقيام بعمليات عدائية ضد الحشد

2020/07/30 | 10:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد كشف نائب رئيس كتلة السند الوطني فالح الخزعلي ، الخميس ، امتلاكه وثائق تثبت إدانة واشنطن وإسرائيل بالقيام بعمليات عدائية ضد الحشد الشعبي ، داعيا القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتحقق من الامر.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الوثائق التي بحوزتنا تكشف عن ان الاستهداف السابق لمعسكرات الحشد […]

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