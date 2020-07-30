الصحة: الاعلان عن ضوابط التعيينات بعد عيد الأضحى

2020/07/30 | 10:57 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، أن ضوابط التعيينات لخريجي الكليات الطبية ستعلن بعد عيد الاضحى المبارك.وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التدقيق والمتابعة في صدد وضع الضوابط والتعليمات للمتقدمين بالتعيين على ملاكات الوزارة من خريجي الكليات الطبية”.وأضاف الفلاحي، أن “الاعلان عن […]

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