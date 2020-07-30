2020/07/30 | 10:57 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، أن ضوابط التعيينات لخريجي الكليات الطبية ستعلن بعد عيد الاضحى المبارك.
وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التدقيق والمتابعة في صدد وضع الضوابط والتعليمات للمتقدمين بالتعيين على ملاكات الوزارة من خريجي الكليات الطبية”.
وأضاف الفلاحي، أن “الاعلان عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الاعلان عن ضوابط التعيينات بعد عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكدت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، أن ضوابط التعيينات لخريجي الكليات الطبية ستعلن بعد عيد الاضحى المبارك.
وقال وكيل الوزارة جاسم الفلاحي في تصريح أوردته وكالة الانباء العراقية (واع) واطلعت عليه /المعلومة/، إن “دائرة التدقيق والمتابعة في صدد وضع الضوابط والتعليمات للمتقدمين بالتعيين على ملاكات الوزارة من خريجي الكليات الطبية”.
وأضاف الفلاحي، أن “الاعلان عن […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الاعلان عن ضوابط التعيينات بعد عيد الأضحى) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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