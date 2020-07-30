الأنواء الجوية: موجة الحر انتهت في العراق

2020/07/30 | 10:58 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستعود أجواء العراق إلى درجات الحرارة الطبيعية (Getty)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، أن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة.

وقال مدير إعلام الأنواء الجوية، عامر الجابري للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "البلاد ستشهد انخفاضًا طفيفًا بدرجات الحرارة بداية يوم غد الجمعة".

أضاف أن "موجة الحر انتهت، وستعود أجواء العراق إلى درجات الحرارة الطبيعية".

وشهد العراق في الأيام القليلة الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، بسبب زيادة تأثير المنخفض الموسمي الحراري.

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