الخدمات النيابية تعقد اجتماعا لحسم تلكؤ مشروع ماء الاصلاح الكبير وتتعهد بمحاسبة المقصر

2020/07/30 | 10:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد عقد رئيس لجنة الخدمات والاعمار النيابية وليد السهلاني اجتماعا موسعا في مبنى وزارة الاعمار والاسكان لمناقشة تلكؤ مشروع ماء الاصلاح الكبير في ذي قار.وقال المكتب الاعلامي للسهلاني في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "الاخير ترأس اجتماعا للجنة الخدمات والاعمار النيابية بحضور وكيل الوزارة جابر الحساني والمدراء العامين بالاضافة للمهندس المشرف على مشروع ماء الاصلاح الكبير في ذي قار والشركة المنفذة له".واضاف، ان "السهلاني عبر عن اسفه وامتعاضه للتلكؤ والتأخير الحاصل في انجاز المشروع "، وتعهد السهلاني بمحاسبة المقصر بهذا المشروع". واوضح ان "هذا المشروع من المشاريع الاستراتيجية المهمة التي تحتاجها المحافظة والذي من شأنه ان يخفف من تأثير ازمة مياه الشرب لاسيما وانه يغذي مدن رئيسية جنوبي المحافظة مثل سيد دخيل والاصلاح والجبايش والفهود والمنار".

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