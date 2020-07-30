الرافدين يطلق رواتب منتسبي تشكيلات الداخلية عبر الماستر كارد

2020/07/30 | 10:58 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن مصرف الرافدين، الخميس، عن إطلاق رواتب منتسبي بعض مديريات وزارة الداخلية عن طريق بطاقة الماستر.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، انه “تم صرف رواتب منتسبي مديريات ( الجنسية العامة بكافة تشكيلاته – المرور العامة – النجدة – قيادة قوات حرس الحدود- حماية المنشأت ) الكترونيا عبر الماستر كارد […]

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