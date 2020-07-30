الموراد المائية العراقية: هناك أوراق ضغط قوية جداً للتوصل الى اتفاق مع الجانب التركي بشأن الحصة المائية

2020/07/30 | 11:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الموارد المائية مهدي رشيد، الخميس، عن اجتماع مرتقب بين العراق وتركيا لحسم ملف المياه، فيما اشار الى ان العراق لديه أوراق ضغط قوية جداً للتوصل الى اتفاق مع الجانب التركي بشأن المياه.وقال الوزير مهدي رشيد في تصريح … Readmore

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