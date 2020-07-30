الميناء يؤجل التسوق من بغداد الى ما بعد العيد

2020/07/30 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نادي الميناء الرياضي، تأجيل رحلته لاستقطاب اللاعبين من العاصمة بغداد الى ما بعد عيد الأضحى المبارك.وقال مشرف فريق كرة القدم بالنادي جهاد مدلول في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “رحلة إدارة الفريق للعاصمة بغداد، لم تنتهِ بعد ولنا جولة ثانية بعد عيد الاضحى المبارك”.وأضاف ان “كل الاسماء التي تحركنا عليها مرشحة من […]

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