2020/07/30 | 11:03 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أكدت وزارة الصحة، الخميس، أن ضوابط التعيينات لخريجي الكليات الطبية ستعلن بعد عيد الاضحى المبارك.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: الإعلان عن ضوابط التعيينات لخريجي الكليات الطبية بعد عيد الاضحى
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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