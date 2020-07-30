شرطة البصرة تقبض على متهمين في النشوة وسيطرة السدرة

2020/07/30 | 11:03 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أعلنت مديرية شرطة محافظة البصرة، الخميس، إلقاء القبض على متهمين في النشوة وسيطرة السدرة.

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