مصرف الرافدين يعلن استئناف الدوام الرسمي لاستكمال صرف رواتب الموظفين قبل عيد الاضحى

2020/07/30 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مصرف الرافدين، الخميس، بيانا بشأن رواتب التربية في المحافظات.وقال المصرف في بيان ان “فروع المصرف باشرت باستئناف الدوام الرسمي لغرض استكمال صرف رواتب الموظفين”.واضاف انه “تم صرف رواتب تربية البصرة و كركوك والأنبار وصلاح الدين والنجف”، مشيرا … Readmore

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