2020/07/30 | 11:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يجري زيارة مفاجئة لسجن المثنى وكالة تقدم الاخبارية.

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